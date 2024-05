Die Polizei Dessau-Roßlau hat am Sonntag nach einem vermissten Mann gesucht. Die Bevölkerung wurde um Hilfe gebeten. Der Vermisste sei gesundheitlich beeinträchtigt und bräuchte dringend medizinische Hilfe.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau wurde am Sonntag, 19. Mai, nach einem vermissten 38-Jährigen gesucht. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hilfe. Der Vermisste sei gesundheitlich beeinträchtigt und bedürfe dringender medizinischer Behandlung, hieß es.

Am Abend konnte die Suche eingestellt werden. Der Vermisste war nach Zeugenhinweisen wohlbehalten angetroffen worden.

Der Mann hatte in den frühen Mittagsstunden am Pfingstsonnabend sein Wohnumfeld in der Dessauer Innenstadt verlassen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei hatten zunächst nicht zum Auffinden geführt. Zur Suche war ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.