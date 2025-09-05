Ein älterer Mann soll am Bahnhof Bergwitz vor zwei 17-Jährigen exhibitionistische Handlungen begangen haben. Kurz darauf wurde er in Wittenberg gestellt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn.

Nach den exhibitionistischen Handlungen hat die Polizei den Verdächtigen wenig später gefasst.

Bergwitz/MZ - Ein älterer Mann soll am Donnerstagabend am Bahnhof in Bergwitz exhibitionistische Handlungen vor zwei 17-Jährigen begangen haben.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19.45 Uhr. Der Mann stieg anschließend in einen Zug Richtung Wittenberg. Dort konnte er wenig später anhand einer Personenbeschreibung festgestellt werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.