Noch immer ist die frisch sanierte Unterführung bei Radis überflutet – nun wurde sie vorsorglich gesperrt. Auch die benachbarte Treppe wird zurückgebaut. Die Bahn arbeitet an einer Lösung. Wie lange der Tunnel nun gesperrt bleiben wird.

Überfluteter Tunnel in Radis: Warum die Deutsche Bahn ihn sperrt, aber das Problem nicht löst

Tunnel-Sperrung in Radis

Radis/MZ. - Die braune Brühe steht weiterhin im Tunnel – nur, dass inzwischen ein Bauzaun davorsteht. Seit Monaten ist die frisch sanierte Unterführung am Europaradweg R 1 in Radis überflutet. Rund 70 Zentimeter tief hat sich das Wasser in dem schmalen Bauwerk unter der ICE-Strecke Leipzig-Wittenberg gesammelt. Für Fußgänger und Radfahrer: kein Durchkommen.