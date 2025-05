Jürgen Jankofsky hat sein neues, zwölfbändiges Buch veröffentlicht. Was es von seinen anderen Werken unterscheidet und warum es nur online gelesen werden kann.

Merseburg/MZ. - Was hätten Menschen, die jung gestorben sind, im Leben bewirken können, wenn sie mehr Lebenszeit gehabt hätten? Diese Frage stellte sich Jürgen Jankofsky in den letzten fünf Jahren. Seither hat der bekannte Merseburger Autor und Stadtchronist an seinem neuesten Werk „Jankopedia“ und „Kalendarium JJ“ gearbeitet.