Klimaschutz in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Die 100 Tage, die manchen Amtsträgern eingeräumt werden, um sich einzuarbeiten, die sind für Aileen Jenau rum. Laut Stadtverwaltung waren es schon Anfang April 100 Tage, an denen die Lutherstadt Wittenberg wieder eine Klimaschutzmanagerin beschäftigt.

Die Stelle ist Teil des 2018 vom Stadtrat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes und war, so Doreen Raewel aus dem Büro des Oberbürgermeisters, seitdem schon einmal kurzfristig besetzt.

Klimaschutzmanager kümmern sich laut Raewel beispielsweise darum, dass die Aspekte des Klimaschutzes in den unterschiedlichen Aufgaben einer Kommune berücksichtigt und integriert werden – beispielsweise beim Neubau oder auch Sanierung von Gebäuden, der Verkehrsplanung oder auch in der Beschaffung. Damit unterstützen sie die Kommune, klimafreundliche Modernisierungen voranzubringen.

Die gebürtige Wittenbergerin Aileen Jenau, welche seit dem 1. Januar dieses Jahres Wittenbergs Klimaschutzmanagerin ist, werde nun als erstes im Wesentlichen das alte Klimaschutzkonzept überarbeiten und in ein umfassendes integriertes Klimaschutzkonzept der Lutherstadt Wittenberg mit Treibhausgasbilanz, Potentialanalyse und verschiedenen Szenarien weiterentwickeln.

Um die daraus resultierenden neuen Maßnahmen zu definieren sowie die Umsetzungsquote und Akzeptanz der Maßnahmen zu steigern, sollen hierbei Klimaschutzakteure in einer Arbeitsgruppe vernetzt sowie Stadtrat und Bürgerschaft stärker eingebunden und beteiligt werden, gibt Raewel als Ziel an.

„Das Bundes-Klimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral werden soll“, fügt sie hinzu. Dieses Ziel könne nur erreicht werden, wenn strategische Leitfäden für die kommunale Klimapolitik in einem integrierten Klimaschutzkonzept erarbeitet werden. Deshalb die Überarbeitung durch Aileen Jenau. Darin werden Querschnittsthemen mit Hilfe eines Klima-Teams ämter- und aufgabenübergreifend betrachtet und konkrete Umsetzungsschritte erarbeitet. Die so formulierten Maßnahmen sollen zielgerichtet in der kommunalen Praxis berücksichtigt und umgesetzt werden, erklärt Raewel.