Wegen zu weniger Schülerzahlen muss sich das Hohenmölsener Agricolagymnaisum spezialisieren. Wie dort Mädchen und Jungen angelockt werden sollen und wie die Lage in Weißenfels und Zeitz ist.

Das Hohenmölsener Agricolagymnasium möchte sich mit dem Profilzweig „Kreativität, Medienproduktion und Praxis“ spezialisieren.

Hohenmölsen/MZ. - Droht Gymnasien im östlichen Burgenlandkreis die Schließung wegen zu geringer Schülerzahlen? „In Zeitz sind wir im Schuljahr 21/22 mit nur 75 Schülern gestartet“, sagte Caroline Rudolph vom Bildungsamt des Burgenlandkreises in der jüngsten Sitzung des Kreistags-Bildungsausschusses und nannte damit ein Beispiel, wo es bereits einmal knapp gewesen ist. Denn in Sachsen-Anhalt müssen die fünften Gymnasialklassen mindestens 75 Schüler umfassen und dreizüzig sein.