  Gymnasien im Burgenlandkreis in Gefahr?: Wie Hohenmölsener Schule mit Spezialsierung Kinder anlocken möchte

Gymnasien im Burgenlandkreis in Gefahr? Wie Hohenmölsener Schule mit Spezialsierung Kinder anlocken möchte

Wegen zu weniger Schülerzahlen muss sich das Hohenmölsener Agricolagymnaisum spezialisieren. Wie dort Mädchen und Jungen angelockt werden sollen und wie die Lage in Weißenfels und Zeitz ist.

Von Martin Walter 09.10.2025, 14:00
Das Hohenmölsener Agricolagymnasium möchte sich mit dem Profilzweig „Kreativität, Medienproduktion und Praxis“ spezialisieren. Foto: Vincent Grätsch

Hohenmölsen/MZ. - Droht Gymnasien im östlichen Burgenlandkreis die Schließung wegen zu geringer Schülerzahlen? „In Zeitz sind wir im Schuljahr 21/22 mit nur 75 Schülern gestartet“, sagte Caroline Rudolph vom Bildungsamt des Burgenlandkreises in der jüngsten Sitzung des Kreistags-Bildungsausschusses und nannte damit ein Beispiel, wo es bereits einmal knapp gewesen ist. Denn in Sachsen-Anhalt müssen die fünften Gymnasialklassen mindestens 75 Schüler umfassen und dreizüzig sein.