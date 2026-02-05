Der Weißenfelser Sportverein Grün-Weiß Langendorf löste eine Erfolgswelle aus. Welches Projekt dafür verantwortlich war.

Wie es der SV Grün-Weiß Langendorf ins Bundesfinale der „Sterne des Sports“ schaffte

Mehrere Auszeichnungen gewann der SV Grün-Weiß Langendorf in den letzten Monaten.

Langendorf/MZ. - Hinter den Mitgliedern des SV Grün-Weiß Langendorf liegen aufregende Wochen. Der Sportverein machte bei den „Sternen des Sports“ mit und begab sich auf eine „völlig verrückte Reise, die wir so nicht erwartet haben“, sagt der 1. Vorsitzende des Vereins Ralph Günther.