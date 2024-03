Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wengelsdorf/MZ. - Die Wengelsdorfer Einwohner können in diesem Jahr auf eine 400-jährige Geschichte ihrer Kirche zurückblicken. Dieses Jubiläum wird in den kommenden Monaten mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. So findet am 5. Mai der traditionelle Kirchenjahrmarkt statt. Am 13. Juli kommt Kilian Homburg aus Leipzig, Preisträger an der Silbermannorgel, nach Wengelsdorf. Er spielt an der restaurierten Ladegastorgel, so wie auch im Dezember dieses Jahres der Domkantor von Merseburg, Michael Schönheit. Weitere Veranstaltung sind geplant. Welche bewegte Geschichte die Kirche und deren Erhalt hat, lesen Sie hier.