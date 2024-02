Am Sonntag laden die Karnevalisten in Weißenfels - hier ein Archivfoto - wieder zum Festumkzug durch die Stadt.

Weißenfels/MZ - Am Sonntag, 11. Januar, erlebt die diesjährige Faschingssaison in Weißenfels ihren Höhepunkt: Der Weißenfelser Karnevalsclub WKC lädt zum großen Umzug. Wie WKC-Präsident Peter Halt mitteilte, sammeln sich die Akteure ab 13 Uhr in der Feldstraße. Ab 14 Uhr geht es dann gemeinsam mit einem Dutzend weiterer Vereine über die Merseburger Straße in Richtung Marktplatz. Die Zuschauer erwarten viel Musik und Kamelle. Auf dem Markt wird dann ein Programm geboten. Laut Halt wird das Spektakel auch bei schlechtem Wetter stattfinden, es sei denn, es gibt Unwetter.