Weißenfels/MZ. - Der Weißenfelser Heimatnaturgarten bleibt ab März jeweils montags geschlossen. Darüber hat die Stadt am Freitag informiert. Grund für diese Entscheidung sei die Personalnot in der Einrichtung, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie Stadtsprecherin Katharina Vokoun auf MZ-Anfrage informierte, ist zum 1. März die Beschäftigungsmaßnahme für eine Kassenkraft ausgelaufen. Deshalb könnten die Öffnungszeiten nicht wie bisher abgesichert werden. Wie lange der Heimatnaturgarten montags geschlossen bleiben muss, sei noch unklar. „Das Kulturamt arbeitet an einer zeitnahen Lösung“, so die Stadtsprecherin.

Der Heimatnaturgarten, der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert, ist seit Anfang dieses Jahres wieder in der Trägerschaft der Stadt Weißenfels. Eine gemeinnützige Betreibergesellschaft hatte zuvor die gestiegenen Kosten für Futter, Energie und Lohn der Mitarbeiter nicht mehr in ausreichendem Maße finanzieren können. Um den Betrieb des Tierparks zu sichern, plant die Stadt im diesjährigen Haushalt rund 550.000 Euro ein. Im Zuge der Übergabe des Heimatnaturgartens im Januar hatte die Stadt versichert, dass sich für die Besucher vorerst nichts ändern soll. Die Eintrittspreise waren zuletzt zu Beginn des Jahres 2022 erhöht worden.