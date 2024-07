Bauwagen in Bernburger Kleingartensparte wird zum Schmuckstück

Graffiti-Projekt in Bernburg

Bernburg/MZ. - Seit einigen Tagen steht ein bunter, mit Graffiti gestalteter Bauwagen in der Kleingartensparte „Waldfrieden“ am toten Saalearm in Bernburg. Das Gelände ist vom Kids-Verein gepachtet worden und wird vielfältig genutzt. Unter anderem für sportliche Aktivitäten oder zur Gartenarbeit.