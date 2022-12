Weißenfelser Friedhof bleibt bis 2025 eine Baustelle

Was in den kommenden Jahren auf dem Gelände geplant ist

Der Friedhof in Weißenfels wird noch bis zum Jahr 2025 saniert. Diese Aufnahme zeigt den Stand zum Ende dieses Jahres.

Weißenfels/MZ - Zwischen den Jahren geht es auf dem Weißenfelser Friedhof traditionell eher ruhig zu. Doch das Gerüst und das Sicherungsnetz am Gebäude der Friedhofsverwaltung sind ein sicheres Zeichen dafür, dass das Objekt auch noch im kommenden Jahr eine Baustelle bleibt. Das Verwaltungsgebäude und das Verbindungsgebäude zur Trauerhalle werden derzeit saniert. In diesem Jahr hatten die Arbeiten am Dach begonnen, berichtet Stadtsprecherin Katharina Vokoun. „Das alte Dach wurde entfernt und neue Verschalungen aufgebracht. Außerdem wurde Dachpappe verlegt. Zwischen dem zweiten Obergeschoss und dem Kaltdach wurde zudem eine Wärmedämmung angebracht“, teilt die Stadtsprecherin weiter mit.