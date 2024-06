Ein Unternehmen aus Buschvitz auf Rügen hat Pläne für die ehemalige Fläche des VEB Technische Gase in Osternienburg. Was hier entstehen soll.

Osternienburg/MZ. - Eine unansehnliche Industriebrache in Osternienburg soll verschwinden. Die ehemalige Fläche des VEB Technische Gase an der Ernst-Thälmann-Straße am Ortsausgang des Dorfes in Richtung Aken soll zu einem Gewerbegebiet entwickelt werden. Hinter dem Vorhaben steht die Firma UTA Halberstadt GmbH aus Buschvitz auf der Insel Rügen.