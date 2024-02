Beim Transport einer kranken Frau in eine Klinik sind in Weißenfels zwei Einsatzkräfte angegriffen und verletzt worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Eine nach Polizeiangaben psychisch kranke Frau hat in Weißenfels randaliert sowie eine Rettungssanitäterin und einen Polizisten getreten und beide verletzt. Die Frau wurde daraufhin von Einsatzkräften fixiert und in die Klinik gebracht, teilte das Revier Burgenlandkreis am Mittwoch mit. Demnach sollte die betrunkene Frau aus der Johannes-R.- Becher-Straße am Dienstagabend zwangsweise in eine Psychiatrie gebracht werden. Dabei sei habe sie aber randaliert, einen Müllbehälter zerstört und dann die beiden Einsatzkräfte verletzt.