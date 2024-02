Weißenfels/MZ - Es ist ein scheinbar verlorener Ort, der sich hinter der rötlich-braunen Fassade des Hauses Jüdenstraße 5 verbirgt. Ein Lost Place, wie es heute gerne heißt. Wer den großen Raum betritt, dem schlägt ein muffiger Geruch entgegen. Im Halbdunkel ragen die morschen Balken einer eingefallenen Holzdecke fast bis zum Fußboden hinunter. Überall Berge von Unrat, über alles hat sich der Staub der Jahrzehnte gelegt.

Und doch will die Stadt an dieser Stelle der geballten Trostlosigkeit einen Ort der Zukunft errichten. „Hier kann ich mir den künftigen Bibliotheksgarten vorstellen“, sagt Clemens Bumann, Fachbereichsleiter Technische Dienste und Stadtentwicklung, während er vorsichtig über herausragende Metallstreben und Holzbalken steigt. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, mit dem die Stadt noch ziemlich am Anfang steht: In der Jüdenstraße 1 bis 5 soll eine moderne Bibliothek entstehen, ein kulturelles Zentrum mitten in einer aufstrebenden Stadt. Die Bibliothek im Novalishaus in der Klosterstraße, in der die Mitarbeiterinnen noch immer das Beste daraus machen, ist längst viel zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Das hat eine Machbarkeitsstudie schon im Jahr 2017 bescheinigt und darauf verwiesen, dass eine zeitgemäße Bibliothek eine Fläche von etwa 1.500 Quadratmetern braucht. Im Novalishaus stehen der Bibliothek derzeit ganze 250 Quadratmeter zur Verfügung. Im Neubau an der Ecke Jüdenstraße/Kleine Kalandstraße werden es rund 1.200 Quadratmeter sein.

Ein ehemaliges Kaufhaus

Die grundlegenden Weichen für den neuen Standort hat der Stadtrat mittlerweile gestellt. Nun folgen die jahrelangen Mühen der Ebenen. Am Anfang steht der Abriss. Die Jüdenstraße 5 beherbergte einst ein Kaufhaus. An den Stufen einer Treppe ist im Halbdunkel noch immer die Aufschrift „Müller“ deutlich zu erkennen. „Im März beginnen die Abrissarbeiten“, kündigt Clemens Bumann an. Schon hat die Tollwitzer Kies & Recyclingwerke GmbH eine Stützkonstruktion im Inneren des Hauses angebracht, damit alles sicher abgebrochen werden kann. Ein Großteil des Hauses Jüdenstraße 5 wird bis Juni verschwinden, die Fassade bleibt stehen.

Es ist ein einigermaßen verwirrender Gebäudekomplex, der sich hinter den drei Häusern gegenüber dem heutigen Müller-Kaufhaus auftut. Wo hört die Nummer 5 auf, wo beginnt die 3? In Letzterer erinnern im Erdgeschoss die Fliesen und der Geruch noch immer daran, dass hier einst ein bekanntes Weißenfelser Fischgeschäft zu finden war. Auch ein Großteil dieses Gebäudes soll der neuen Bibliothek weichen. Eine Abrissgenehmigung liege allerdings noch nicht vor, betont Clemens Bumann. Er weiß nur zu gut: Der Denkmalschutz hat bei dem ganzen Vorhaben ein gehöriges Wort mitzureden.

Architekturwettbewerb startet

Was aus dem Haus Jüdenstraße 1 werden soll, auch darüber soll ein Architekturwettbewerb Aufschluss geben, der jetzt auf den Weg gebracht wird. Ein Leipziger Büro bereitet den Wettbewerb im Auftrag der Stadt vor. Im März, so der Zeitplan, soll die Ausschreibung starten. Im November soll eine Jury über jenen Entwurf entscheiden, der dann idealerweise bis 2028 umgesetzt werden soll.

Bis Juni will die Stadt die marode Bausubstanz weitgehend abgerissen, „Licht und Luft geschaffen“ haben, wie es Bumann nennt. Rund 500.000 Euro plant die Kommune allein für den Abriss ein. Die Kosten für das gesamte Bibliotheksprojekt schätzt Bumann aus heutiger Sicht auf rund zehn Millionen Euro. Um diese Summe zu stemmen, bemüht sich die Kommune um Städtebau-Fördermittel. Nur damit dürfte die Vision vom modernen Begegnungsort der Zukunft mitten in der Altstadt Wirklichkeit werden.