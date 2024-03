Bei einer Kollision zwischen Lützen und Kauern im Burgenlandkreis ist am Freitagmittag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie sich der Unfall abgespielt hat.

Die Polizei ist am Freitagmittag zu einem schweren Unfall auf der Landstraße bei Lützen im Burgenlandkreis gerufen worden (Symbolfoto).

Lützen/MZ. - Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Lützen und Kauern ist am Freitagmittag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau musste zur Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Wie es hieß, war ein Pkw mit zu geringem Seitenabstand an der Radfahrerin vorbeigefahren, touchierte sie und die Frau stürzte hin.