Ein weiterer Solarpark an der A 36 nahe Quedlinburg entsteht – wer investiert und warum der Standort ideal ist

Westerhausen/MZ. - In langen parallelen Reihen stehen die Metallkonstruktionen, auf denen die eigentlichen Photovoltaik-Module noch befestigt werden. Hier und da hängt ein schwarzes zusammengerolltes Kabel. Kräne und andere Baumaschinen sind immer mal im Einsatz. Der neue Solarpark an der Harzautobahn A 36 ist im Entstehen. Er befindet sich in der Gemarkung Westerhausens, ist von Feldwegen umgeben. Auf diesen sind Fahrradfahrer, Menschen mit und ohne Hund unterwegs. „Die Spaziergänger gucken sich gerne die Fortschritte an“, berichtet Landwirt Friedhelm Konietzke.