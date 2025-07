Was wird in den ersten beiden Wochen der Sommerferien in den Einrichtungen des Kinderschutzbundes im Mansfelder Land angeboten?

Eisleben/MZ - Die Ferien sind seit dieser Woche in vollem Gange. Und für alle Kinder und Jugendlichen, die (noch) nicht in den Urlaub gefahren sind oder auf der Suche nach Aktivitäten abseits der eigenen vier Wände sind, bieten die vier Einrichtungen des Kinderschutzbund-Kreisverbandes Mansfeld-Südharz wieder ein volles Programm schon in den ersten Wochen.

Mit Ausnahme des Kinder- und Jugendhauses „Marianna und Gerhard Rohne“ in Helbra, welches in den ersten zwei Ferienwochen in den Betriebsferien ist, aber ab dem 14. Juli noch vier Wochen viel Abwechslung bietet.

Was ist im „Tiegel“ in Hettstedt los?

Viel los ist dagegen bereits im Kinderhaus „Tiegel“ in Hettstedt, Fichtestraße 82, das täglich von 10 bis 17 Uhr in den Ferien geöffnet hat. Am heutigen Donnerstag etwa ist „Geschichtentag“, während es am Freitag heißt „Wir töpfern“ – hier werden Kinder gebeten, ab spätestens 11 Uhr vor Ort zu sein. Und in der kommenden Woche wird wieder täglich etwas geboten sein: Am Montag, 7. Juli, werden ein oder mehrere Kuchen gebacken, am Dienstag, 8. Juli, steigt dann das große Sommerfest im „Tiegel“. Entspannter geht es Mittwoch, 9. Juli, ab 11 Uhr mit einem Yogakurs weiter, ehe zwei Ausflüge anstehen: Zum einem zu einem Sporttag (10. Juli), zum anderen zur Flamme der Freundschaft inklusive eines Picknicks am 11. Juli – los geht es hier um 11 Uhr.

Die „Sternschnuppe“ in Eisleben bietet den Ferienkindern ein buntes Programm

Das Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ in der Lutherstadt Eisleben, Pestalozzistraße 31, – das in den Ferien ebenfalls täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat – stellt jede Ferienwoche unter ein spezielles Motto. „Sport“ ist das große Thema in der laufenden ersten Woche, wobei es am heutigen Donnerstag beim Besuch im Stadtbad (ab 10 Uhr) nur aufgrund der Temperaturen schweißtreibend wird. Am Freitag geht es ab 11 Uhr auf Wanderung.

Die kommende Woche vom 7. bis 11. Juli bietet dagegen „Allerlei“, wie die fünf Tage überschrieben sind. So wird am Montag ab 10 Uhr zunächst gekocht, ehe ab 13 Uhr Bilder auf Leinwand gemalt werden. Einen Blick in die Vergangenheit werfen Betreuer und Kinder am Dienstag, wenn ab 13 Uhr Spiele wie zu Omas Zeiten ausprobiert werden. Sportlich wird es am Mittwoch, wenn ab 15 Uhr ein Wettbewerb im Bowlen ausgetragen wird.

Ein größerer Ausflug ist dann am Donnerstag geplant, wenn zu einer Fahrt in den Elbauenpark nach Magdeburg geladen wird. Hier ist allerdings die Teilnehmerzahl begrenzt. Den Abschluss der zweiten Ferienwoche in der „Sternschnuppe“ bildet ein erneuter Besuch im Stadtbad ab 10 Uhr.

Was steht im Jugendclub „Kupferschuppen“ in Benndorf auf dem Programm?

Die erste Woche im Jugendclub „Kupferschuppen“ in Benndorf, Chausseestraße 30, stand und steht ganz im Zeichen eines Fotoworkshops, der auch am Donnerstag und Freitag fortgeführt wird. Die zweite Ferienwoche bietet dagegen verschiedene Aktivitäten an. Am Montag, 7. Juli, geht es um Graffiti, am Dienstag, 8. Juli hat der Jugendclub normal geöffnet, ohne spezielles Programm. Dagegen dürfen sich Kinder und Jugendliche am Mittwoch, 9. Juli, bei einem Ausflug ins Schwimmbad nach Alterode abkühlen.

Am Donnerstag, 10. Juli, geht es – wie in der „Sternschnuppe“ – auf große Fahrt nach Magdeburg in den Elbauenpark. Mit einem Ausflug nach Seeburg an den Süßen See mit Bootsfahren und Picknick endet die zweite Ferienwoche im „Kupferschuppen“, der während der Ferien täglich von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet hat.