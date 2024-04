Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Am Samstag wurde die zweite Kinder- und Jugendtriennale des Burgenlandkreises in den Räumen des Weißenfelser Kunstvereins „Brand-Sanierung“ in der Novalisstraße 13 eröffnet. Im Vergleich zur ersten Kunstausstellung dieser Art, seien dieses Mal „ungewohnt“ viele Porträts unter den Werken, wie Caspar Sänger bei der Vernissage sagte. Laut dem Kurator, der zugleich Kunstlehrer an den berufsbildenden Schulen (BbS) im Burgenlandkreis ist, liege das an den sozialen Medien, in denen „Selfies“, also Selbstdarstellungen, die wohl beliebteste Form der Beiträge sind.