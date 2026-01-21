Bei einer Verkehrskontrolle auf der B91 in Weißenfels ist die Polizei einer mutmaßlichen Straftat auf die Spur gekommen: Was der Fahrer auf dem Kerbholz hatte.

Weißenfels/MZ - Auf der B91 in Weißenfels haben Polizisten einen Pkw gestoppt – und der Fahrer durfte anschließend nicht weiterfahren. Laut den Beamten hatte sich bei der Kontrolle herausgestellt, dass von den Behörden nach dem Auto gesucht worden war, um es stillzulegen. Grund: Es sei nicht mehr pflichtversichert. Gegen den Mann wird nun ermittelt.