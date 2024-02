Weißenfels/MZ - Unfall am Sonntag gegen 21.15 Uhr auf der A9 nahe der Anschlussstelle Weißenfels: Wegen eines Problems am Tempomat seines Pkw, das dazu führte dass der Wagen immer schneller wurde, hat der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Mittelleitplanke gekracht. Anschließend drehte sich der Pkw und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen, teilte die Autobahnpolizei am Montag mit. Die Kollision ereignete sich demnach in Fahrtrichtung Berlin. Personen seien nicht verletzt worden.