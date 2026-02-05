In Weißenfels im Burgenlandkreis sind in einer Wohnung mehrere als gestohlen gemeldete Kfz-Kennzeichen sichergestellt worden. Unter welchen Umständen die Nummernschilder gefunden worden sind.

In Weißenfels und anderen Städten im Burgenlandkreis werden immer wieder Nummernschilder von Fahrzeugen gestohlen. Nun sind in einer Wohnung vier als gestohlen gemeldete Kennzeichen aufgetaucht (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In Weißenfels haben Ermittler der Polizei möglicherweise eine Spur bei der Aufklärung wiederholter Kennzeichendiebstähle: Laut dem Revier Burgenlandkreis haben Mitarbeiter einer Firma bei der Zwangsräumung einer verlassenen Wohnung in der Großen Deichstraße zahlreiche Kfz-Kennzeichen gefunden. Herbeigerufenen Beamte stellten daraufhin fest, dass vier Nummernschilder tatsächlich nach Diebstählen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Nun richten sich die Ermittlungen gegen die ehemaligen Nutzer der Wohnung, teilte ein Reviersprecher mit. Im Burgenlandkreis werden immer wieder Diebstähle von Fahrzeugnummernschildern gemeldet.