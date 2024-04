Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nessa - Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in seine 12. Runde. Am Mittwoch machte die Jury Station in Nessa, wo sie von Ortsbürgermeisterin Adelheid Lukas (SPD) und weiteren Ehrenamtlichen begrüßt wurde. Zunächst ging es eine Runde durch den Rittergutspark. Den zieren verschiedene geschnitzte Tierfiguren, denen Kindergartenkinder aus dem Dorf Namen geben durften. Die Jury machte dort aber nicht nur Bekanntschaft mit Igel Wanda, Biber Leopold und Fisch Nessi, sondern auch mit einer mysteriösen „Weißen Frau“. Dabei handelt es sich der Sage nach um Johanne Frederike Emilie Landmann, die 1841 das Rittergut kaufte, den Landwirt Anton Schmalz ehelichte und diesem ein Zwillingspaar gebar. Nur fünf Tage nach der Geburt, am 5. April 1842, starb sie und wurde ihrem Wunsch gemäß unter einer alten Pappel im Gutspark bestattet.