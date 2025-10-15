Kriminalitätsopfer im Burgenlandkreis So haben Anlagebetrüger einen Lützener um 100.000 Euro gebracht
Ein Mann aus Lützen hat bei einem kriminellen Online-Anlegerservice rund 100.000 Euro verloren. Wie der 35-Jährige auf den Anbieter „“ reingefallen ist und was die Polizei rät, wie sich Anleger vor Betrügern schützen können.
15.10.2025, 16:13
Lützen/MZ - Ein 35-jähriger Lützener hat rund 100.000 Euro an Geldanlagebetrüger im Internet verloren. Wie der Mann den Cyber-Gangstern auf dem Leim gegangen ist, lesen Sie hier.