  4. Kriminalitätsopfer im Burgenlandkreis: So haben Anlagebetrüger einen Lützener um 100.000 Euro gebracht

Ein Mann aus Lützen hat bei einem kriminellen Online-Anlegerservice rund 100.000 Euro verloren. Wie der 35-Jährige auf den Anbieter „“ reingefallen ist und was die Polizei rät, wie sich Anleger vor Betrügern schützen können.

Von Michael Tempel 15.10.2025, 16:13
Ein Mann aus Lützen hat viel Geld bei Anlagebetrügern im Internet verloren (Symbolfoto).
Ein Mann aus Lützen hat viel Geld bei Anlagebetrügern im Internet verloren (Symbolfoto). Foto: Imago Images/Jens Schicke

Lützen/MZ - Ein 35-jähriger Lützener hat rund 100.000 Euro an Geldanlagebetrüger im Internet verloren. Wie der Mann den Cyber-Gangstern auf dem Leim gegangen ist, lesen Sie hier.