Freizeit Die Rückkehr der Tipis: Bernburger Indianerdorf wird wieder aufgebaut

Eines der beliebtesten Ausflugsziele zu DDR-Zeiten feiert als „Tipi-Dorf“ an anderer Stelle in der Stadt ein Comeback. Wo es entsteht, wann die ersten Besuche möglich sind und warum die Stadtverwaltung das Wort „Indianer“ ablehnt.