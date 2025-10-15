Eil
Freizeit Die Rückkehr der Tipis: Bernburger Indianerdorf wird wieder aufgebaut
Eines der beliebtesten Ausflugsziele zu DDR-Zeiten feiert als „Tipi-Dorf“ an anderer Stelle in der Stadt ein Comeback. Wo es entsteht, wann die ersten Besuche möglich sind und warum die Stadtverwaltung das Wort „Indianer“ ablehnt.
15.10.2025, 18:09
Bernburg/MZ. - Zwei Jahrzehnte lang war es zu DDR-Zeiten eines der beliebtesten Ausflugsziele für Familien in Bernburg, jetzt feiert das Indianerdorf an anderer Stelle in der Stadt ein Comeback.