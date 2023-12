Am 3. November hat ein Unbekannter in der Weißenfelser Rossmann-Filiale Ladendiebstahl begangen. Nun bittet die Polizei bei der Tätersuche die Bevölkerung um Hilfe.

Weißenfels/MZ. - Bei den Ermittlungen zu einem Ladendiebstahl in der Rossmann-Drogerie in Weißenfels bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe. Dazu ist am Freitag eine Aufnahme einer Überwachungskamera von dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht worden. Laut Revier soll der Gesuchte am 3. November in der Filiale Waren im Wert von einer mittleren dreistelligen Summe gestohlen haben. Er habe mehrere Artikel in seine Tasche getan und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis unter Telefon 03443/28 22 93 entgegen.