Tradition am Roßmarkt in Zeitz von Rost und Schüppel über Kontaktring bis zum Schmucken Otto

Zeitz/MZ. - Ältestes Traditionsgeschäft und darum die Nummer Eins des Einzelhandels in der Zeitzer Innenstadt ist unangefochten die Goldschmiede mit Uhrenfachgeschäft unter dem längst kultigen Namen „Schmucker Otto“ von Goldschmiedemeister Andreas Otto. Seit 1987 ist der Goldschmiedemeister Inhaber seines eigenen Geschäfts, später dann an traditionsreicher Stelle: Seit mehr als 200 Jahren gibt es an nahezu demselben Ort am Roßmarkt in der Innenstadt von Zeitz ein Uhren- und Goldwarengeschäft.