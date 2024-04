Das Freibad in Freyburg wurde in den vergangenen Wochen für die Saison auf Vordermann gebracht. Am 1. Mai anlässlich des Weinfrühlings lädt der Förderverein zum Tag der offenen Tür ein. Wann es dann richtig losgeht.

Freyburg - Freibad-Fans können sich freuen. In Freyburg sind nahezu alle Arbeiten für die kommende Saison abgeschlossen. Am 1. Mai, zeitgleich zum Weinfrühling, lädt das Bad vis-à-vis der Schweigenberge zum Tag der offenen Tür ein. „Wir sind so weit fertig“, sagt Jörg Schneider, Chef des Fördervereins des Freibades, auf Nachfrage. Derzeit müsse die Filteranlage noch richtig anlaufen.

Außerdem stehe zudem die Beprobung durch das Kreis-Gesundheitsamt aus, das das Wasser in den Becken auf seine Badequalität testen wird, wie Schneider weiter berichtet. Dies geschehe während des Bad-Betriebs jeden Monat. Schneider: „Bisher lief da alles ohne Beanstandungen.“ Je nach Wetterlage soll der offizielle Startschuss am 15. oder 18. Mai, also vor oder zu Pfingsten, gegeben werden. Die Eintrittspreise bleiben laut dem Vereinschef konstant.

Dass das Bad wieder startklar ist, sei vor allem den vielen Helfern zu verdanken, zeigt sich Schneider dankbar: „Es war eine rege Beteiligung, was sehr schön ist.“ Drei Arbeitseinsätze wurden in den vergangenen Wochen geleistet, der erste am 13. April. Im Schnitt seien rund 20 Mitglieder aktiv gewesen. Am 20. April waren zudem die Feuerwehren aus Schleberoda und Freyburg im Einsatz, um die Becken zu reinigen. Zudem erfolgte eine Feinreinigung unter Regie des Schwimmmeisters Marko Happich. Außerdem hat der Freyburger Karnevalklub ein besonderes Geschenk aus Anlass des 70-jährigen Bad-Bestehens eingelöst: 70 Arbeitsstunden. Dabei sei eine marode Treppe zum Balkon abgerissen worden, so Schneider.

Für ein nächstes Projekt hofft der Verein indes auch auf Fördermittel. Im kommenden Jahr soll eine Solaranlage installiert werden. Des Weiteren soll es eine neue Internetseite für das Bad geben. Zuletzt erhielt der Verein für verschiedene umfangreiche Sanierungsvorhaben Mittel in Höhe von nahezu 105.000 Euro aus dem europäischen Leader-Programm. Im vergangenen Jahr kamen rund 8.000 Besucher in das Freyburger Freibad, zuzüglich der Teilnehmer der Schwimmkurse.

Am 1. Mai kann das Bad ab 11 Uhr schon einmal in Augenschein genommen werden. Außerdem sorgt der geöffnete Kiosk für das leibliche Wohl, so Schneider.