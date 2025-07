Die größte Rosensammlung der Welt zeigt sich zum 122. Geburtstag im Blütenrausch. Was die Rosenfreunde und die Mathias-Tantau-Stiftung finanziert haben.

Was die Rosengärtner geschenkt bekommen

Das Europa-Rosarium in Sangerhausen feierte am 3. Juli seinen 122. Geburtstag.

Sangerhausen - Ob die Rosenzüchter Peter Lambert, Ewald Gnau und Albert Hoffmann bei der Gründung des Rosariums in Sangerhausen geahnt haben, dass es auch in 122 Jahren Rosenfreunde geben wird? Gehofft haben sie bestimmt, denn damals legten sie mit dem damaligen Verein „Deutscher Rosenfreunde“ in Sangerhausen die Grundlage für die größte Rosensammlung der Welt.