In der Nacht zum Freitag hat ein Fahrraddieb in der Dessauer Taubenstraße zugeschlagen. Weit kam er nicht.

Dessau/MZ. - Damit hatte der Dieb nicht gerechnet: Ein 26-jähriger Mann hat sich in der Nacht zum Freitag, 4. Juli, bei der Polizei gemeldet, nachdem sein Fahrrad gestohlen war.

Das 6.000 Euro teure Bike der Marke Scott hatte auf einem umschlossenen Innenhof in der Taubenstraße gestanden. Gegen 3 Uhr wurde es dort wegbewegt. Was der Mann bemerkte, weil es zusätzlich per Chip gesichert war. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er sein E-Bike live orten konnte.

Was dann den herbeigerufenen Polizeibeamten half: Während der Nahbereichsfahndung konnten das Fahrrad sowie ein männlicher Tatverdächtiger festgestellt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und dem Eigentümer wieder zurückgegeben. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.