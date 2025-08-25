Die Rotphase für Fußgänger am Mildenseer Kreuz wurde verlängert. Gefährlich bleibt die Stelle trotzdem. Vor allem, wenn dort weiter so gerast wurde.

Blitzer am Mildenseer Kreuz wieder erfolgreich - Spitzenreiter rast mit 130 km/h über B185

Dessau/MZ. - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mildenseer Kreuz wurden am Freitag, 22. August, 38 Autofahrer geblitzt. Da hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau mitgeteilt. Insgesamt wurden auf der B 185 zwischen Mildensee und Dessau 1.896 Fahrzeuge gemessen.

Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h hatte der Spitzenreiter 130 km/h auf dem Tacho. Hier drohen dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.