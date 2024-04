Raguhn/MZ. - Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonntag nahe Raguhn ereignet.

Nach den Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld fuhr ein 68-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit einem Hyundai auf der B 184 aus Richtung Bobbau in Richtung Dessau-Roßlau. In der Nähe von Raguhn kam es an der Kreuzung zur L 140 zu einem Zusammenstoß mit einem Renault eines 26 Jahre alten Mannes, der die Bundesstraße überqueren wollte.

Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen eine Ampel geschleudert, deren Mast dadurch zerbrach. Der Schadensumfang am beteiligten Fahrzeug wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro und an der Ampelanlage von etwa 2.000 Euro. Die Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden bei den Unfall nicht verletzt.