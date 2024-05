Frank Hanke vom gleichnamigen Jessener Weingut startet mit seinem Team in diesem Jahr zwei Wochen zeitiger als gewohnt in die Erdbeeren-Saison. Worüber sich Kunden freuen.

Stammkundin Hannelore Naugk kauft bei Vera Hinze die ersten Früchte der Saison am Erdbeerstand an der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen.

Jessen/MZ. - Dass die Natur in diesem Jahr zwei Wochen im Vorlauf ist, hat Auswirkungen für die Stammkunden und Erntehelfer des Weinguts Hanke in Jessen. Seit Anfang dieser Woche gibt es die Erdbeeren der Sorte Korona. Saftig, rot und verführerisch duftend werden sie an den beiden Verkaufsständen des Familienunternehmens an der Rosa-Luxemburg-Straße und dem Hofladen (Alte Schweinitzer Str. 80) angeboten.