Reichardtswerben/MZ. - Wer ein Ehrenamt im Burgenlandkreis ausübt, hatte womöglich schon Kontakt mit ihm: Seit 2022 ist Christian Rößler als Ehrenamtskoordinator bei der Kreisverwaltung angestellt und kommt dabei viel herum. Kürzlich erst war der Reichardtswerbener in der Weißenfelser sowie in der Hohenmölsener Stadtbibliothek, um Sets mit einer Leinwand, einem Beamer, weiterem technischen Zubehör sowie 30 Kinderbüchern in analoger und digitaler Ausführung zu überreichen. Sie können fortan von den Lesepaten genutzt werden, um Kindern vorzulesen. „110 ehrenamtliche Lesepaten gibt es derzeit im Burgenlandkreis. Das ist eine stolze Zahl, aber mehr sind immer gern gesehen“, so der Ehrenamtskoordinator.