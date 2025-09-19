In Teuchern im Burgenlandkreis ist ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Was sich laut Polizei am Freitagvormittag genau zugetragen hat.

Teuchern/MZ - Bei einem Unfall in der Bahnstraße in Teuchern ist am Freitagvormittag ein Radfahrer leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 34-Jährige von einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw beim Überholen gestreift worden. Dabei sei der Radfahrer gestürzt, er wurde später durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.