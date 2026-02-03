Die Norma-Kaufhalle und benachbarte Gebäude in der Weißenfelser Innenstadt sollen abgerissen werden. Was dort künftig geplant ist und wie der Zeitrahmen ist.

Pläne für Neubau der derzeitigen Norma-Kaufhalle in Weißenfels werden konkreter - doch viele Fragen bleiben offen

Archäologin Lisa Nydahl und Investor Hermann Schröder (rechts) erklären die nächsten Schritte für das Carré zwischen Fischgasse und Promenade. Im Hintergrund sollen 60 Parkplätze entstehen.

Weißenfels/MZ. - Wie geht es mit der Fläche zwischen Fischgasse und Promenade in Weißenfels weiter, wenn voraussichtlich im März die dortige Norma-Kaufhalle schließt und das Gebäude nach aktuellem Stand in der Jahresmitte abgerissen werden soll? Bei einigen Punkten gibt es zwar weiterhin Fragezeichen, doch haben der Investor Herrmann Schröder, Lisa Nydahl vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie Clemens Bumann, Leiter des Fachbereichs Technische Dienste und Stadtentwicklung der Stadt Weißenfels, am Montag vor Ort über die Pläne und weiteren Schritte informiert.