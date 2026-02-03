Der 1. FC Zeitz verliert ein Testspiel gegen die Reserve von Chemie Leipzig. Wer die nächsten Gegner sind.

Zeitz/MZ. - Wegen der Witterungsbedingungen wurden am Wochenende viele der geplanten Vorbereitungsspiele abgesagt. Die Erste vom 1. FC Zeitz gehörte aber zu den relativ wenigen Mannschaften, die ihre Freundschaftspartie wie erhofft absolvieren durften. Der Landesligist aus Sachsen-Anhalt testete bei der Reserve vom Regionalligisten Chemie Leipzig.