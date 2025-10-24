Nachdem einem Weißenfelser sein Fahrrad gestohlen wird, kann er es mithilfe eines Peilsenders in einer Garage orten. Welche Strafe den Dieb nun erwartet.

Justitia - die römische Göttin der Gerechtigkeit und des Rechtswesens

Weißenfels/MZ. - Am Amtsgericht Weißenfels ist ein 38-Jähriger wegen Diebstahls verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im November letzten Jahres in der Weißenfelser Innenstadt ein mit einem Fahrradschloss gesichertes Mountainbike gestohlen zu haben. Mithilfe eines Peilsenders konnte der Besitzer sein Rad später in der Garage des Angeklagten orten und rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten das Mountainbike schließlich unbeschädigt sicherstellen und gaben es an den Besitzer zurück.