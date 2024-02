Versicherungen gegen Elementarschäden werden in der Klimakrise wichtiger. Doch nur eine Minderheit in der Region hat sie. Kommt nun eine Pflichtversicherung?

Am Zusammenfluss von Rippach und Saale lag der Pegel in diesem Jahr schon öfter sehr hoch. Für Tischlermeister Hubert Geißler aber ist das noch kein Grund zur Beunruhigung. Sein Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Weißenfels - Am Sonnabendnachmittag hat die Saale den Pegel von 4,5 Meter und damit die zweite Hochwasserwarnstufe überschritten. Der Fluss führt schon seit Wochen viel mehr Wasser als sonst. Von größeren Überschwemmungen ist Weißenfels in diesem Jahr bisher verschont geblieben. Andere Regionen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hatten weniger Glück. Das Thema Hochwasserschutz ist so für viele Menschen wieder präsenter geworden. Doch dazu zählen nicht nur Deiche, sondern auch Versicherungen, die im Unglücksfall helfen.