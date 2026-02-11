weather regen
  4. Initiative Zukunftsbildung startet im Burgenlandkreis: Neue Initiative stärkt Kinder im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und Klimawandel

Wie Experten Kitas und Grundschulen helfen und welche Einrichtungen aus dem Burgenlandkreis dabei sind.

Von Katharina-Luise Kittler 11.02.2026, 16:30
Digitales Lernen kann Kindern dabei helfen, für zukünftige Berufe gerüstet zu sein. Foto: Dominik Told

Hohenmölsen/MZ. - Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind groß und viele Kitas und Grundschulen wollen ihre Kinder gut auf ihre späteren Berufe vorbereiten. Bildung für die Zukunft steht dabei im Mittelpunkt. Besonders Themen wie Klimawandel, Künstliche Intelligenz und weltweite Kriege und Konflikte spielen dabei eine große Rolle.