Die Wirtschaftsakademie für Schüler erlebt in diesem Jahr ihre Neuauflage in der Region. Was den Teilnehmern geboten wird und wer das Projekt finanziert.

Im Gespräch: Josephine Günter von der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland (li.) und Carolin Raue vom Finanzamt

Weißenfels/MZ. - Olivia Sittner weiß noch nicht, was sie später einmal werden will. Auch deshalb gönnt sich die Zehntklässlerin des Weißenfelser Goethegymnasiums jede Woche freiwillig eine 90-minütige Extraportion Bildung. Die Langendorferin gehört zu jenen jungen Leuten, die derzeit an der Wirtschaftsakademie für Schüler teilnehmen – einem außerunterrichtlichen Bildungsangebot der Leben Lernen gemeinnützigen GmbH, einer Tochter der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland.