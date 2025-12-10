Bildung in Weißenfels Warum sich Gymnasiasten eine extra Portion Bildung gönnen
Die Wirtschaftsakademie für Schüler erlebt in diesem Jahr ihre Neuauflage in der Region. Was den Teilnehmern geboten wird und wer das Projekt finanziert.
10.12.2025, 14:00
Weißenfels/MZ. - Olivia Sittner weiß noch nicht, was sie später einmal werden will. Auch deshalb gönnt sich die Zehntklässlerin des Weißenfelser Goethegymnasiums jede Woche freiwillig eine 90-minütige Extraportion Bildung. Die Langendorferin gehört zu jenen jungen Leuten, die derzeit an der Wirtschaftsakademie für Schüler teilnehmen – einem außerunterrichtlichen Bildungsangebot der Leben Lernen gemeinnützigen GmbH, einer Tochter der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland.