Sophie Müller gestaltet den Wallhäuser Karneval vom ersten Tage an mit. Als Tanzmariechen, Prinzessin und Trainerin begeistert die Vizepräsidentin des WKC sich und andere für die fünfte Jahreszeit.

Seit Kindesbeinen ist Sophie Müller im Wallhäuser Karnevalsclub aktiv. Jetzt ist die junge Frau Vizepräsidentin des Vereins und nach wie vor Feuer und Flamme.

Wallhausen/MZ. - Der Platz auf dem Thron des Wallhäuser Karneval Clubs (WKC) ist für Sophie Müller nicht neu. Für die Präsentation der zahlreichen Utensilien, die ihren Werdegang im Verein zeigen, bräuchte sie die vielen Arme eines Oktopus.