Kultur in Weißenfels Im nächsten Jahr keine großen Open-Air-Konzerte in Weißenfels
Weißenfels stoppt seine großen Open-Air-Konzerte. In diesem Jahr trat unter anderem Schlagersängerin Beatrice Egli auf, doch jetzt soll damit Schluss sein. Warum die Stadt umsteuert.
Aktualisiert: 09.12.2025, 08:27
Weißenfels/MZ. - Im kommenden Jahr sollen voraussichtlich keine großen Open-Air-Veranstaltungen auf dem Weißenfelser Marktplatz stattfinden. Darüber hat Christian Endt, Leiter des städtischen Kulturamtes, während der jüngsten Haushaltsdebatte im Kulturausschuss informiert.