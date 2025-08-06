weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Beatrice Egli: Barrierefreies Konzert in Weißenfels dank mobiler Hörschleife

Open-Air-Veranstaltung Beatrice Egli kommt - Konzert in Weißenfels ohne Barrieren

Wie Hörgeschädigte dank moderner Technik den Auftritt von Schlagersängerin Beatrice Egli auf dem Marktplatz genießen können.

Von Andreas Richter Aktualisiert: 07.08.2025, 08:40
Beatrice Egli gastiert am 23. August in Weißenfels.
Beatrice Egli gastiert am 23. August in Weißenfels. Foto: Anelia Janeva

Weißenfels/MZ. - Beim Open-Air-Konzert von Beatrice Egli am 23. August auf dem Weißenfelser Marktplatz wird erstmals eine mobile sogenannte Hörschleife zum Einsatz kommen. Wie die Stadt jetzt informierte, bietet die moderne Technik Menschen mit Hörbeeinträchtigung akustische Unterstützung direkt auf dem Veranstaltungsgelände.