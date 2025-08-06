Wie Hörgeschädigte dank moderner Technik den Auftritt von Schlagersängerin Beatrice Egli auf dem Marktplatz genießen können.

Beatrice Egli kommt - Konzert in Weißenfels ohne Barrieren

Weißenfels/MZ. - Beim Open-Air-Konzert von Beatrice Egli am 23. August auf dem Weißenfelser Marktplatz wird erstmals eine mobile sogenannte Hörschleife zum Einsatz kommen. Wie die Stadt jetzt informierte, bietet die moderne Technik Menschen mit Hörbeeinträchtigung akustische Unterstützung direkt auf dem Veranstaltungsgelände.