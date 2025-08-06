Marko Kögler ist neuer Pächter des Naturcampingplatzes in Möhlau. Welche Ideen er umsetzen möchte und warum ihm die neue Tätigkeit viel Freude bereitet.

Neuer Pächter am Möhlauer See - Diese Ideen hat er für den Campingplatz

Marko Kögler ist der neue Pächter auf dem Naturcampingplatz in Möhlau.

Möhlau/MZ. - „Als ich gehört habe, dass der bisherige Betreiber aufhört, habe ich sofort Visionen entwickelt, wie der Campingplatz auch für den Ort selbst noch attraktiver gestaltet werden kann“, sagt Marko Kögler und erklärt sogleich, dass in erster Linie viel Fantasie dazu gehöre. Kögler, der in seinem bisherigen Berufsleben komplett artfremd unterwegs war, ist seit Beginn dieses Jahres der neue Pächter auf dem Naturcampingplatz in Möhlau.