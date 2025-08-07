Schachgroßmeister Roman Slobodyan und die Freie Ganztagsschule Neinstedt laden zum Simultan-Schachturnier ein. Wann es stattfindet, wer mitmachen kann und was den früheren Juniorenweltmeister mit dem Thalenser Ortsteil verbindet.

Schachgroßmeister spielt gegen 30 junge Herausforderer aus dem Harz

Neinstedt/MZ. - Die Dame als stärkste Schachfigur sei seine Lieblingsfigur. Wobei: „Der Springer wird oft unterschätzt, in Spielzügen auf dem Brett oft übersehen“, sagt Roman Slobodyan. Der Schachgroßmeister und frühere Juniorenweltmeister lehrt das strategische Brettspiel an der Freien Ganztagsschule Neinstedt. Dort wird am kommenden Mittwoch, 13. August, sozusagen ein doppeltes Jubiläum gefeiert.