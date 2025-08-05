In der Wittenberger Pfaffengasse und nicht weit entfernt von der weltberühmten Schlosskirche befindet sich die „Niederlassung“. Warum das urige und gemütliche Lokal mit seinem Biergarten ein besonderer Ort ist.

Schöner Biergarten: Was die „Niederlassung“ in Wittenberg zu bieten hat

Chef und Team der „Niederlassung“ in Wittenberg: Steffen Calow, Jenifer Sommer, Franziska Scheps und Axel Salz (v. l. n. r.)

Wittenberg/MZ. - „Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen.“ Das steht auf einer Tafel an der Fassade, vielleicht ist es auch das Motto des Hauses. Sehr freundlich sind sie dort und auch der Name des Lokals in Wittenberg ist irgendwie einladend: „Niederlassung“.