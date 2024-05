Rückblick auf die über 300-jährige Schulgeschichte in Muschwitz. Was die Mitglieder bereits zusammengetragen haben und was noch fehlt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Muschwitz - Als 2004 die Grundschule in Muschwitz geschlossen wurde, ging eine mehr als 300-jährige Geschichte zu Ende. An diese möchte der Heimatverein „Wurzel & Werk“ nun mit einer Ausstellung an einem der ehemaligen Schulstandorte erinnern. Anlass dafür ist das Jubiläum des jüngsten Schulgebäudes, das heute als Dorfgemeinschaftshaus und Kita dient und zudem die Lesestube, ebenfalls unter der Regie des Vereins, beherbergt. Der Flachbau am Safranberg wurde 1974 eröffnet, feiert also in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.