Gerbitz/MZ. - Der Parkplatz auf dem Gelände der Pflanzenbau-Genossenschaft in der Dorfmitte von Gerbitz war am Wochenende nicht wiederzuerkennen. Buden und Schaustellerbetriebe reihten sich aneinander. In der Mitte des Platzes war eine Bühne aufgebaut. Ortsfeuerwehren der Einheitsgemeinde Nienburg präsentierten ihre Technik und die Sitzgarnituren waren voll besetzt. Die 700-Jahr-Feier in Gerbitz war ein Zuschauermagnet für Einwohner aus dem Umkreis. „Besser geht es gar nicht“, freute sich Stefan Maibaum, Ortsbürgermeister von Gerbitz, der das Fest maßgeblich mit organisiert hatte, über die Stimmung und die tolle Resonanz.