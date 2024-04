Weißenfels/MZ - Aus einer Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenfelser Innenstadt sind drei Fahrräder sowie Elektrospielzeug gestohlen worden. Nach Polizeiangaben waren der oder die unbekannten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in das Gebäude in der Jüdenstraße eingedrungen. Auf welche Weise ihnen das gelang, war zunächst offen. Eine Hausbewohnerin habe die Tat am Morgen bemerkt und Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.